Nippon vai à Justiça contra a eleição de Sergio Leite para Usiminas

A Nippon Steel, sócia controladora da Usiminas ao lado da argentina Ternium, disse que a eleição de Sergio Leite para a presidência da siderúrgica mineira, no lugar de Romel de Souza, não cumpriu com o acordo de acionistas, já que a indicação não ocorreu após seu consentimento prévio, destacou hoje o grupo japonês em comunicado. Assim, a Nippon entende que a decisão tomada ontem em reunião do Conselho de Administração foi inválida e que, por isso, tomará todas as medidas legais necessárias para que a mesma seja anulada.

"A Nippon acredita que houve claramente uma violação do acordo de acionistas da Usiminas, que requer consenso prévio entre a Nippon e Ternium para a indicação do presidente e membros da diretoria", destaca a japonesa em nota.

O Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, apurou que o placar da votação em reunião do Conselho de Administração, que ocorreu ontem em São Paulo, foi de seis a três. Votaram a favor da troca da presidência os três conselheiros indicados pelas Ternium, o do BTG, o indicado pela Previdência Usiminas e o dos Trabalhadores. Os demais foram os dos conselheiros indicados pela Nippon, que já havia se colocado contra a troca da presidência. Os conselheiros indicados pela CSN se abstiveram.

Souza, que é nome de confiança da Nippon, estava no cargo desde setembro de 2014, quando substituiu Julian Eguren, que foi destituído pelo Conselho de Administração também em uma reunião que dividiu o colegiado e que fez a Ternium questionar a legalidade do afastamento, visto que não houve consenso entre os signatários do bloco de controle. Desde esse episódio, se tornou pública a briga societária entre as duas empresas, que ganhou agora novo impulso com a troca da presidência. Além de Ternium e Nippon Steel fazem parte do bloco de controle a Previdência Usiminas.

"Sob a liderança de Romel Erwin de Souza, a Usiminas tem se esforçado para melhorar sua solidez financeira, tomando várias medidas incluindo um aumento de capital no valor de R$ 1 bilhão e reestruturação de sua dívida com os principais bancos", destaca a Nippon, na mesma nota. A empresa japonesa diz ainda que a Usiminas vive um momento delicado e que uma grande mudança em sua diretoria pode "comprometer os esforços da Usiminas para sua recuperação, o que seria contra os interesses de seus acionistas e stakeholders".

Sergio leite era diretor vice-presidente Comercial da Usiminas. No seu lugar foi eleito Ascanio Merrighi de Figueiredo Silva, da Soluções Usiminas.