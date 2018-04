Nossa Caixa cria linha de crédito a pequenas empresas

O novo presidente da Nossa Caixa, Demian Fiocca, informou nesta segunda-feira, 6 que o banco vai criar uma linha de crédito de R$ 1,5 bilhão para pequenas e médias empresas. Segundo ele, essa linha terá taxa de juros entre 1,55% ao mês e 1,8% ao mês, com prazo para pagamento de até 36 meses e seis meses de carência. Ainda de acordo com o executivo, os juros praticados representam uma queda de aproximadamente 60% em relação às demais linhas do banco para pessoas jurídicas.

O anúncio foi feito em cerimônia na sede da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio), que contou com a participação dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, do Desenvolvimento, Miguel Jorge, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, entre outras autoridades.

Fiocca reiterou que irá atender os pedidos do governo federal para expandir o crédito no Estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, reduzir as taxas de juros e os spreads (diferença entre o custo pago pelo banco para captar recursos e o juro que ele cobra dos clientes). "O nosso primeiro desafio é expandir o crédito, como já enfatizou o ministro Mantega. Vamos fazer isso com segurança", disse.

Na linha de crédito criada nesta segunda, chamada de "Giro Nossa Caixa Flex", o banco vai utilizar a mesma plataforma do Banco do Brasil (BB) para conceder esses empréstimos de forma automatizada, dando maior agilidade ao processo.

Projeção

Fiocca afirmou que a carteira de crédito da Nossa Caixa deve crescer 50% neste ano, projeção bem superior ao esperado por outras instituições financeiras, que trabalham com estimativas entre 10% e 15%. "Quero apresentar resultados expressivos já neste ano. Sei que é um número ambicioso", disse. Fiocca está no banco há menos de um mês.

Em dezembro, a carteira de crédito da Nossa Caixa era de R$ 11,155 bilhões. Para que o porcentual de 50% seja atingido, a instituição está investindo no lançamento de novos produtos, como o consignado para aposentados e uma nova linha para pequenas e médias empresas, a Giro Nossa Caixa Flex.

Para acelerar o processo de concessão de empréstimos, a Nossa Caixa está utilizando, em algumas linhas, a mesma plataforma de análise de risco e crédito do Banco do Brasil, seu controlador. Durante o processo de integração, a Nossa Caixa irá igualar suas taxas de juros ao BB. "As taxas já estão próximas. Estamos conversando para fazer o alinhamento nacional", disse.

O presidente do BB, Aldemir Bendine, reafirmou nesta segunda que o banco não planeja demitir funcionários ou fechar agências de nenhuma das duas instituições no Estado de São Paulo. Ao todo, são 1.338 agências. O executivo acrescentou ainda que não há ainda uma definição sobre o período de permanência da marca Nossa Caixa. "É uma marca forte. Ainda vamos conviver com ela por um bom tempo", disse.