Nova GM é lançada e Tesouro dos EUA fica com 60,8% dela

O presidente-executivo da General Motors Fritz Henderson anunciou nesta sexta-feira, 10, que a companhia está saindo da concordata, em um processo muito mais rápido do que se podia imaginar. Segundo ele, a nova GM será muito mais rápida e mais responsiva aos consumidores que a antiga empresa.

Henderson afirmou que a companhia vai se concentrar agora mais nos clientes, o que inclui uma parceria com o site eBay para que as pessoas comprem veículos pela internet. Ainda de acordo com ele, a montadora vai construir mais carros e caminhões que os consumidores querem e lançá-los mais rápido que antigamente.

A montadora norte-americana anunciou em comunicado o lançamento de uma nova GM, criada a partir de seus "ativos mais sólidos" e com uma nova estrutura corporativa. "A nova General Motors começa suas operações ....com o renovado compromisso de fazer dos clientes o centro de qualquer coisa que a nova GM faça", diz a empresa em nota assinada por Henderson.

De acordo com a nota, o Departamento do Tesouro dos EUA ficará com 60,8% da nova companhia, o agente fiduciário dos benefícios médicos dos aposentados do sindicato United Auto Workers (UAW) com 17,5% e os governos do Canadá e Ontário, com 11,7%. A velha GM ficará com 10% da nova GM. Henderson prevê que a nova companhia "se torne pública no ano que vem" e que "pague os empréstimos tomados do governo o mais rápido possível". "Temos até 2015 para pagar os empréstimos, mas nosso objetivo é pagá-los muito antes", disse na nota.

A nova GM é lançada com um balanço mais forte, disse Henderson, incluindo a dívida ao governo dos EUA de aproximadamente US$ 11 bilhões, que exclui US$ 9 bilhões em ações preferenciais. "No total, as obrigações foram reduzidas em mais de US$ 40 bilhões, composta na maioria por dívida sem garantia e pelo fundo fiduciário VEBA, que concede benefícios médicos a aposentados do UAW. As subsidiárias da GM fora dos Estados Unidos foram adquiridas pela nova companhia e devem continuar operando normalmente, diz a nota.

Edward E. Whitacre, Jr., que acompanhou a criação da nova AT&T, será o chairman do conselho da GM, com novos diretores. Henderson permanecerá como presidente e diretor-executivo. Ele também será responsável pelas operações da GM na América do Norte, eliminando o presidente da GM América do Norte da posição.

"Criada a partir das operações mais sólidas da velha GM", a estrutura da nova empresa será constituída por quatro principais marcas nos Estados Unidos e "a maior e mais sólida rede de revenda do país". A nova GM trará uma nova linha de automóveis Chevrolet, Cadillac, Buick e GMC, caminhões atendendo padrões de design e tecnologia que atendam aos consumidores e ao meio ambiente.