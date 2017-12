Novas regras para o Sisbov devem sair amanhã no Diário Oficial Brasília, 28 - O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Maçao Tadano, afirmou hoje que o governo definirá novas regras para o Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov). Instrução normativa com as mudanças deve ser publicada na edição de amanhã do "Diário Oficial da União", informou o secretário. Ele não detalhou as mudanças, mas garantiu que a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina discutirá a proposta de definição de novo calendário para o Sisbov depois que o Brasil for reconhecido como livre de febre aftosa pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).