Novo avião decola quase na vertical; assista

Não é raro encontrar uma pessoa que tem medo de viajar de avião. Um novo modelo da Boeing, entretanto, é capaz de decolar de uma maneira que daria um frio na barriga – ou, ao menos, um enjoo – em até quem não tem receio algum de voar.

No vídeo divulgado pela empresa nesta quinta-feira, o novo boeing Dreamliner 787-9 realiza uma decolagem não convencional, com uma inclinação quase vertical (veja abaixo). O avião, porém, seguia sem passageiros e estava apenas fazendo testes em Washington, nos EUA.

É muito improvável, inclusive, que o avião venha a fazer uma decolagem quase perpendicular, além das outras manobras feitas durante os testes, em voos comerciais.

O vídeo, na verdade, faz parte da preparação da Boeing para o Paris Air Show 2015, que acontece de 15 a 21 de junho, no aeroporto Le Bourget, nos arredores da capital francesa.

De acordo com o The Telegraph, o novo Boeing Dreamliner 787-9 pode transportar 280 passageiros com uma autonomia de 12.800 km.

O avião, conta o jornal britânico, é ainda mais eficiente que aeronaves similares, com consumo de combustível 20% menor.

Ainda segundo o Telegraph, 509 unidades do novo modelo já foram encomendadas por 30 empresas ao redor do mundo, um número levemente superior que outros membros da família Dreamliner, como o 787-8.