Novo Ken muda de corpo e ganha até 'coque de samurai'

A Mattel anunciou nesta semana o lançamento de 15 novos bonecos Ken, o famoso namorado da Barbie que há algumas décadas ostenta o mesmo rosto e corpinho sarado. As novidades integram a linha Fashionistas da marca Barbie e, assim como as outras coleções da mesma série, a ideia é focar na diversidade: os novos brinquedos terão três diferentes tipos de corpo, sete tons de pele, e oito estilos de cabelo.

Mas quem espera ver o namorado da Barbie ostentando uma silhueta mais cheinha, pode se decepcionar. Os novos bonecos vêm com os corpos nas versões normal, magro e atlético. Os cabelos, no entanto, apresentam estilos variados, incluindo o popular - e polêmico - "coque de samurai" e tranças nagô.

Segundo a assessoria de imprensa da marca, o foco da linha é exaltar as diferenças. Desde que foi lançada, em 2009, já foram apresentados mais de 100 bonecos com características e roupas variadas.

A ideia de trazer novos perfis para os bonecos é "redefinir o que a Barbie e o Ken significam para a nova geração", conforme explicou Lisa McKnight, vice-presidente sênior da marca, através de nota. O propósito é levar às crianças, através da diversidade, diferentes conceitos de beleza.

"Nós da Mattel, temos uma responsabilidade com as meninas e com os pais de refletir um amplo olhar sobre a beleza. E a evolução continua agora com o lançamento do Ken em diferentes formatos de corpo e estilos, com o objetivo de infundir mais diversidade em produtos e conteúdo", informou a Mattel Global, fabricante dos brinquedos, através de nota.

Apesar das mudanças recentes, o boneco já possui estilos e tons de pele diferente desde os anos de 1960. O Ken costumava ser visto em versões de roupas de banho, ternos ou como príncipe. O propósito agora é que os estilos mais despojados sirvam de base para a criatividade das crianças. "Agora, com sua recente transformação o Ken permite que crianças personalizem seu papel para criar muito mais diferentes histórias durante a brincadeira", informou a fabricante ao Estadão.

Em 2016, quando foi a Barbie quem ganhou novos formatos de corpo, pele e cabelos, o brinquedo foi premiado com o título de “Boneca do Ano”, pela Toy Industry Association's Annual T.O.T.Y. A nova coleção Barbie Fashionistas ainda não está disponível no Brasil, mas está prevista para chegar, de forma fracionada, a partir do segundo semestre do ano. O preço sugerido é R$79,99.