Novo presidente da BMW desmaia em Salão do Automóvel de Frankfurt

O novo CEO da BMW, Harald Krueger, teve um colapso durante uma coletiva de imprensa no primeiro dia do Salão do Automóvel de Frankfurt (Alemanha) e foi ajudado por sua equipe. O empresário desmaiou subitamente. Não foi nada grave, disse a empresa mais tarde.

Krueger cambaleou para trás e caiu de costas durante os primeiros cinco minutos da apresentação. Os funcionários correram para ajudar.

O executivo levou uma das mãos à cabeça, aparentando estar consciente, mas atordoado. Em seguida, Krueger foi levado para fora do palco. O porta-voz da BMW Maximilian Schoeberl disse que ele tem 49 nos de idade.

Krueger tem viajado muito recentemente e não estava se sentindo bem à frente da apresentação, mas decidiu ir em frente com ela. Schoeberl disse Krueger, que assumiu como CEO da BMW no início deste ano, foi visto por um médico após o incidente. Ele recomendou que o executivo cancelasse seus outros compromissos para o dia e descansasse em casa.

"Sua condição não é preocupante, ele já descartou algo sério", disse Schoeberl.