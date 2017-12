Novos termos de acordo com Anatel reduzem dívida da Oi em R$ 4 bi, avalia Credit Suisse

Os novos termos para a dívida da Oi com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), previstos no plano de recuperação aprovado na madrugada desta quarta-feria, 20, pelos credores, reduz em cerca de R$ 4 bilhões o débito total da companhia, segundo estimativa do Credit Suisse.

"A Oi emergiria do processo de recuperação com uma dívida líquida de cerca de R$ 22 bilhões (3,3 vezes dívida líquida/Ebitda). Se considerarmos os novos termos propostos à Anatel, a dívida líquida diminuirá para R$ 18 bilhões", segundo os analistas da instituição, Daniel Federle, Felipe Cheng e Juan Pablo Alba.

De acordo com a equipe, usando termos anteriores como base, o valor presente justo pela ação ON da Oi é de R$ 1,84 (após o aumento de capital), o que implica um múltiplo de 4 vezes Valor de Mercado/Ebitda em 2018.

"No curto prazo (antes do aumento de capital), no entanto, as ações devem incorporar um valor adicional relacionado aos direitos de preferência dos acionistas para subscrever ações adicionais de Oi por R$ 1,11 por papel no aumento de capital agendado. Calculamos o valor do direito de preferência em R$ 0,73 por ação, resultando em um valor justo total de R$ 2,57".

Investidor. O ex-presidente da Oi, Marco Schroeder, avalia que a aprovação do plano de recuperação judicial abriu espaço para a atração de investidores estratégicos para a companhia no curto prazo.

"Esta aprovação é um passo muito importante para a Oi, abre caminho para o necessário aumento de capital e crescimento do investimento da companhia. Além disso, recoloca a Oi no competitivo mercado brasileiro de telecom e abre possibilidade de, brevemente, buscar parceiros estratégicos para ajudar no crescimento da empresa", afirmou o executivo ao Estadão/Broadcast.

Durante seu periódico à frente da Oi, Schroeder manteve contato com interessados em investir na operadora, como foi o caso da estatal China Telecom e do bilionário egípcio Nagib Sawiris, dono da Orascom. No entanto, Schroeder sempre disse que qualquer avanço nas negociações dependia da aprovação do plano de recuperação para dar segurança jurídica aos investidores.

O atual presidente, Eurico Teles, disse após a assembleia de credores que a Oi "está pronta para qualquer um que queira comprá-la", embora tenha ponderado que não existem na mesa propostas firmes neste momento.

Nesta quarta-feira, 20, Schroeder enviou uma mensagem de parabéns aos colegas da operadora pela aprovação do plano de recuperação judicial na madrugada desta quarta-feira, durante a assembleia com credores que teve duração de 15 horas.

Ele esteve na segunda-feira, 18, com seu sucessor no cargo, Eurico Teles, e o diretor financeiro, Carlos Brandão, que já participavam das negociações da recuperação judicial e encabeçam o processo após a renúncia de Schroeder no fim de novembro, em meio a divergências com os acionistas. Nesta quarta-feira, acompanhou à distância a assembleia até o anúncio da decisão final, às 2h30 da madrugada.

“Fiquei muito feliz com a aprovação do plano da recuperação da Oi na assembleia realizada hoje. Meus parabéns ao Eurico, ao Brandão e a todo time da Oi", disse Schroeder.

Anatel. O presidente da Anatel, Juarez Quadros, disse que se reuniu com o presidente Michel Temer na noite anterior à assembleia geral de credores da Oi, na segunda-feira, 18. Também participaram da reunião os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça.

Quadros disse que Temer e os ministros chamaram a reunião para entender o posicionamento da Anatel na assembleia geral de credores. O presidente da Anatel disse que informou ao presidente que o voto contrário da Anatel na assembleia geral de credores não impediria a realização da assembleia, nem a aprovação do plano de recuperação judicial da companhia. Quadros disse ainda ao presidente e aos ministros que o voto da Anatel não geraria insegurança jurídica.

"Tanto não impedia como não impediu. O plano foi aprovado, mesmo com o voto contrário da Anatel quando da AGU", afirmou Quadros.

Questionado sobre se o voto da Anatel não poderia influenciar os demais credores da Oi e, eventualmente, derrubar a assembleia, Quadros respondeu: "Mas não derrubou. O plano foi aprovado por ampla maioria, por sinal. Somente Anatel e AGU votaram contra".