Nubank contrata ex-presidente do BC Gustavo Franco como consultor

O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 27, a chegada do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco ao time de consultores da empresa de cartões.

O economista, que esteve à frente do órgão regulador entre 1994 e 1995 e entre 1997 e 1999, chega à fintech com a missão de ampliar os negócios da empresa em um momento em que o próprio BC busca uma aproximação com essas startups.

Com mais de 40 anos de experiência no setor financeiro, Gustavo Franco também é co-fundador da gestora de investimentos Rio Bravo e integrou a equipe que elaborou o Plano Real, nos anos 1990.

"Para o Nubank, poder contar com a experiência e a visão de mercado de alguém como o Gustavo Franco é com certeza um diferencial para continuarmos encantando cada vez mais clientes e desafiando cada vez mais esse setor tão letárgico", comenta em nota David Vélez, presidente do Nubank.

O Nubank já alcançou mais de 8 milhões de pessoas - já contando os cerca 500 mil que ainda aguardam uma resposta de seu cadastro - com a proposta de um cartão de crédito internacional sem anuidade, com juros mais baixos no rotativo e com a possibilidade de descontos na antecipação do pagamento de faturas.

A empresa começou este mês a cadastrar interessados em seu programa de fidelidade, ainda em elaboração, e mira diversas iniciativas para oferecer novos serviços, entre elas a oferta de cartões adicionais e o depósito garantia para obtenção de limite, planos ainda em estudos iniciais.

Receita. Com prejuízo de R$ 122 milhões em 2016, o Nubank viu sua receita crescer 644%, para R$ 77,1 milhões, no ano passado. O próprio balanço da empresa destaca que a empresa não vê problemas em ainda não operar no azul.

Fundada pelo colombiano David Vélez, o Nubank se inspira em modelos de negócio americanos como o Capital One, que concede crédito com base em análise aprofundada de dados.