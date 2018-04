Nucor registra segundo prejuízo consecutivo no 2o trimestre

O prejuízo ficou abaixo das expectativas de Wall Street.

Às 11h13 (horário de Brasília), as ações da companhia operavam em alta de 0,56 por cento, a 44,52 dólares.

O prejuízo líquido do segundo trimestre atingiu 133,3 milhões de dólares, ou 0,43 dólar por ação, contra lucro de 580,8 milhões de dólares, ou 1,94 dólar por ação, no mesmo período do ano passado, informou a Nucor.

A receita despencou para 2,48 bilhões de dólares, ante 7,09 bilhões de dólares um ano antes.

Analistas em média previam um prejuízo de 0,60 dólar por ação sobre receita de 2,16 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates.

A Nucor registrou um prejuízo de 0,60 dólar por ação no primeiro trimestre deste ano. No mês passado, a companhia estimou um prejuízo de 0,55 dólar a 0,65 dólar por ação no segundo trimestre.

(Reportagem de Steve James)