Número de clientes de distribuição da Energias do Brasil sobe 2%

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa acrescentou, no entanto, que o total de energia distribuída no período sofreu queda de 9,2 por cento na mesma comparação.

O indicador foi afetado principalmente pela queda na comparação entre trimestres de 24,9 por cento no volume de energia em trânsito, impactado principalmente pela redução do consumo dos clientes livres.

"Com a crise mundial, algumas empresas solicitaram redução nos seus contratos de demanda", disse a Energias do Brasil.

A energia distribuída para o setor industrial sofreu redução de 6,8 por cento em relação a um ano antes, também num reflexo da crise mundial, segundo a companhia, e a distribuição no setor rural também foi reduzida em 3,7 por cento na comparação anual.

Por outro lado, os volumes distribuídos para os setores residencial e comercial cresceram 5,6 por cento e 5 por cento, respectivamente.

No setor de geração, a Energias do Brasil informou ter registrado aumento de 29,3 por cento no volume de energia vendida por suas usinas na comparação com igual trimestre do ano anterior.

A companhia anunciou também que, no segmento de comercialização, a Enertrade teve trimestre recorde, com incremento de 14,5 por cento na comparação do segundo trimestre deste ano com o mesmo período de 2008.

"No mês de junho de 2009, a área de comercialização superou a barreira dos 1.000 MW médios, volume histórico que supera o recorde anterior alcançado em março deste ano, que foi de 968 MW médios", informou a Energias do Brasil.