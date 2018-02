Nutrição animal: simpósio goiano começa hoje Nutrição animal: simpósio goiano começa hoje O Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA), e a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais (ASBRAM), realizarão o "VIII Simpósio Goiano sobre Manejo e Nutrição de Bovinos", nos dias 21 e 22 de setembro de 2006, no Auditório Augusto França Gontijo da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), em Goiânia, GO. O evento tem como finalidade divulgar os conhecimentos e pesquisas da Nutrição de Bovinos, orientando técnicos, pecuaristas, bem como a opinião pública e governamental. Palestras de renomados pesquisadores e técnicos brasileiros serão ministradas, assim como a apresentação do Professor Lee Russel McDowell, uma das maiores autoridades na nutrição de bovinos. Maiores informações poderão ser solicitadas através do e-mail cbna@lexxa.com.br ou pelo fone/fax: 19-3232-7518.