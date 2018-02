NY cai por PIB revisado, mas diminui perdas após Fed

Mas as perdas diminuíram depois que o Federal Reserve elevou suas perspectivas para o crescimento da economia dos Estados Unidos em 2010.

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,16 por cento, para 10.433 pontos. O Nasdaq caiu 0,31 por cento, para 2.169 pontos. O Standard & Poor's 500 teve oscilação negativa de 0,05 por cento, para 1.105 pontos.

As ações caíram no início da sessão, abatidas por dados revisados do governo sobre o Produto Interno Bruto (PIB), que mostraram um crescimento menor que o esperado na economia no terceiro trimestre. O PIB cresceu 2,8 por cento entre julho e setembro, frente ao número anterior de 3,5 por cento.

Os papéis da HP conduziram o Dow Jones às perdas, um dia após a empresa, considerada um termômetro do setor de tecnologia, afirmar que o ambiente econômico nos EUA segue desafiador.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contudo, o viés negativo perdeu força depois que o Fed revisou para cima sua expectativa de crescimento para 2010, enquanto a ata do último encontro do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) mostrou que as autoridades estão cada vez mais confiantes numa recuperação duradoura para a economia dos EUA.

"Você está vendo revisões fracas para os números do terceiro trimestre confrontando o aumento das estimativas do Fed para a economia referentes ao próximo ano", disse Jim Awad, diretor-geral da Zephyr Management, em Nova York.

"Mas os negócios são moderados, à medida que nos aproximamos do fim de semana prolongado, e não posso fazer uma leitura mais ampla sobre isso."

O mercado de ações dos EUA ficará fechado na quinta-feira devido ao feriado do Dia de Ação de Graças, funcionando na sexta-feira apenas por metade do pregão.

(Por Rodrigo Campos)