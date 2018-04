NY salta por bancos após comentários de analista

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 2,27 por cento, para 8.331 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 2,12 por cento, para 1.793 pontos. O índice Standard & Poor's 500 ganhou 2,49 por cento, para 901 pontos.

O fraco volume contribuiu para que as ações exibissem um grande avanço, disseram analistas. O Dow Jones e o Standard & Poor's 500 tiveram seu melhor ganho desde 1o de junho.

Whitney, conhecida por sua postura pessimista com relação aos mercados financeiros, também elevou a recomendação do Goldman Sachs para "compra", fazendo as ações do banco subirem 5,3 por cento, para 149,44 dólares. O índice financeiro S&P saltou 6,5 por cento.

Em comentários à rede de televisão CNBC, Whitney afirmou que os papéis do setor bancário devem apresentar ganhos no curto prazo de 15 por cento e que as maiores financeiras, incluindo Bank of America e JPMorgan, que junto ao Goldman estão programados para reportar resultados esta semana, podem se sair bem no segundo trimestre.

Os comentários da analista ofuscaram preocupações de que o CIT Group, que oferece financiamento a pequenas e médias empresas, esteja com problemas para seguir operando.

A elevação do Goldman Sachs é um "tipo de sentimento melhorado no curto prazo. Foi suficiente para mandar o mercado para cima", disse Fred Dickson, estrategista de mercado da D.A. Davidson & Co em Lake Oswego, Oregon. "Basicamente, as pessoas estão pondo um pouco mais de dinheiro na mesa antes dos... balanços esta semana."

(Reportagem adicional de David Gaffen)