Nybot: volume negociado em novembro aumentou 32% ante 2003 São Paulo, 8 - O volume de contratos futuros negociados na New York Board Of Trade (Nybot) aumentou 32% em novembro para 1,942 milhões de lotes, em comparação ao mesmo período do ano passado, informa a instituição. Nas opções o volume cresceu 25% no ano para 632.101 lotes. No mercado futuro de açúcar demerara o volume registrado em novembro foi de 539.501 lotes, aumento de 34% ante novembro de 2003. As opções de açúcar subiram 87% para 227.031 lotes. No mercado de café arábica o volume subiu 35% para 424.146 lotes. As opções de café aumentaram 185% para 192.418 lotes. No cacau, o volume foi de 290.227 lotes, mais 38% ante o mesmo período de 2003. As opções aumentaram 135% para 52.611 lotes. No suco de laranja concentrado e congelado foram negociados 56.502 lotes, aumento de 34%. Nas opções houve crescimento de 105% para 48.775 lotes. O mercado futuro de algodão foi o único a registrar queda, de 4%, para 341.709 lotes negociados. Nas opções o volume caiu 66%, para 88.142. As informações são da Dow Jones.