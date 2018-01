O poder do Consumidor é o tema do 8º congresso de Agribusiness O poder do Consumidor é o tema do 8º congresso de Agribusiness "A Supremacia do Consumidor" é o tema do 8º Congresso de Agribusiness que a Sociedade Nacional de Agricultura promove nos dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 9 horas, na Confederação Nacional do Comércio, no Centro do Rio de Janeiro. Segundo os organizadores, a abertura contará com a presença do ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto. Todo o conteúdo programático foi elaborado pelo ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que falará, logo após a abertura, sobre "As grandes tendências mundiais de mudanças no consumo de produtos agrícolas e os desafios do Brasil". O objetivo do 8º Congresso de Agribusiness será o de debater o papel e as responsabilidades dos governos e do setor privado, diante de um quadro de alterações, a nível mundial, dos hábitos alimentares da população, do consumo de outros produtos de origem agrícola (como energia e fibras), e de questões como sustentabilidade, segurança e qualidade dos alimentos. Na tarde do primeiro dia do congresso, o embaixador Rubens Ricúpero fará uma palestra sobre o tema: "O agronegócio brasileiro: perspectivas internacionais". As inscrições são gratuitas. Mais informações - tel. (21) 2533-0088 / www.sna.agr.br.