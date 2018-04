Obama cria força-tarefa a montadoras e descarta czar

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decidiu criar uma força-tarefa para reestruturar o combalido setor automotivo norte-americano, em vez de nomear um "czar" dos veículos com amplos poderes, disse uma autoridade do governo no domingo. Veja também: Montadoras vão cortar 30 milhões de carros Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Obama está apontando o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, como seu "designado" para supervisionar os empréstimos para o resgate das montadoras e como o co-diretor de um novo quadro de alto nível, junto ao diretor do Conselho Econômico Nacional, Lawrence Summers, segundo a autoridade. Mas Obama, que assumiu a presidência em 20 de janeiro e conquistou na semana passada a vitória no Congresso do plano de estímulo econômico de 787 bilhões de dólares, descartou a ideia de ter um único indicado encarregado de assumir a delicada tarefa política de reformar o setor automotivo norte-americano, que já foi bastante forte. "Não existe um 'czar' dos veículos", disse a autoridade, falando sob a condição de anonimato. Não houve comentários sobre quando ou como Obama, que deve retornar a Washington nesta segunda-feira após passar o fim de semana prolongado pelo feriado do Dia dos Presidentes em Chicago, planeja divulgar sua estratégia para lidar com a crise das montadoras. Mas a General Motors e a Chrysler, foram chamadas a submeter novos planos de recuperação até terça-feira, demonstrando como elas podem se mostrar viáveis, após terem recebido 13,4 bilhões de dólares em ajuda de emergência nas últimas semanas do governo de George W. Bush. O novo quadro, a força-tarefa presidencial para montadoras, será desenhada por várias partes do governo, incluindo os departamentos do Tesouro, Trabalho, Transporte e Comércio e Energia, e será fiscalizada por Geithner e Summers, disse a autoridade. A GM recebeu bem a criação do novo quadro. "Nós esperamos nos reunir logo com essa equipe para dividir o detalhado programa de reestruturação da GM para recuperar a viabilidade de nossa companhia e cumprir os requisitos de seus acordos de empréstimo". A Chrysler não comentou imediatamente. (Reportagem adicional de Kevin Krolicki em Detroit, Walden Siew e Jui Chakravorty em Nova York, Nick Carey e David Bailey em Detroit)