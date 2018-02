Obra faz Vale deixar de embarcar 60 mil t diárias de minério A Vale anunciou na noite desta segunda-feira que deixará de embarcar 60 mil toneladas diárias de minério de ferro em média até o início de fevereiro, devido a obras no terminal marítimo de Itaguaí, localizado no Estado do Rio de Janeiro. Os trabalhos no terminal da companhia serão feitos para reparar problemas na estrutura de atracação do porto, provocados por um acidente em dezembro. "A previsão é que somente no início de fevereiro, após o término das obras de recuperação, o terminal retorne a operar em condições normais", informou a companhia, maior produtora de minério de ferro do mundo, em comunicado. Segundo a Vale, Itaguaí é o menor de seus terminais marítimos e tem capacidade de embarcar 25 milhões de toneladas anuais de minério de ferro.