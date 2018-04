Ocupação de aviões da Gol cresce em junho sobre maio

Porém, na comparação com junho do ano passado, houve queda de 1,6 ponto percentual. A taxa do mês passado foi de 63,8 por cento e a de maio foi de 57,9 por cento.

"Durante o mês, pela primeira vez em 2009, a taxa de utilização da frota operacional da GOL chegou por volta das 12 horas por dia", informa a empresa em comunicado à imprensa.

No trimestre, a taxa de ocupação foi de 60,1 por cento contra 64,6 por cento no segundo trimestre de 2008. Já a demanda somou 5,794 milhões de passageiros, queda de 16 por cento em relação ao mesmo período do ano passado e de 0,4 por cento na comparação com os três primeiros meses de 2009.

(Por Alberto Alerigi Jr.)