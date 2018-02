Oferta doméstica de aço da China deve crescer 25% em 2009--Cisa

Além do aumento da oferta de aço, o grupo disse em um comunicado que o mercado chinês absorverá 47 milhões de toneladas de aço bruto em 2009 que foram destinadas à exportação um ano antes. A associação acrescentou que não prevê uma grande mudança no declínio das exportações ou no crescimento das importações no restante do ano.

A Cisa pediu ao governo do país que tome medidas para conter o protecionismo estrangeiro e que controle o crescimento das importações de aço.