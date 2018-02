OGX anuncia reservas de mais 500 mi barris em Campos

Com isso, o volume recuperável de petróleo e gás que a empresa estima existir em apenas dois blocos que opera na bacia de Campos pode chegar a 2 bilhões de barris.

De acordo com comunicado enviado pela OGX ao mercado, foram encontrados hidrocarbonetos em reservatórios no poço 1-OGX-2A-RJS, no bloco BM-C-41, em águas rasas na parte sul da bacia de Campos.

"Como esperávamos, identificamos novos níveis com óleo no poço OGX-2A, confirmando o grande potencial da área", afirmou o diretor geral da companhia, Paulo Mendonça, no comunicado.

"A perfuração segue em andamento, uma vez que existem outros objetivos importantes e mais profundos a serem atingidos além dos já anunciados", acrescentou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em outubro, a empresa, que é controlada pelo empresário Eike Batista, informou ter encontrado petróleo e gás no vizinho bloco BM-C-41, onde estimou reservas recuperáveis de 500 milhões a 1,5 bilhão de boe.

A empresa informou ainda em outubro a presença de hidrocarbonetos no bloco BM-S-29, na bacia de Santos, operado pela sócia Maersk e no qual a participação da OGX é de 65 por cento.

(Por Marcelo Teixeira)