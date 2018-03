OGX faz segunda descoberta em poço na Bacia de Campos

A OGX, empresa de petróleo e gás do grupo EBX, do empresário Eike Batista, anuncia a segunda descoberta no poço OGX-3, desta vez nas seções aptiana e barremiana. A primeira descoberta foi comunicada no dia 18 de dezembro, com a identificação de hidrocarbonetos (petróleo e gás) em reservatórios da seção albiana do poço 1-OGX-3-RJS, ou simplesmente OGX-3, que se localiza no bloco BM-C-41, em águas rasas da parte sul da Bacia de Campos.

Conforme fato relevante, o poço OGX-3 encontra-se em fase final de perfuração, estimada em 4 mil metros. A OGX prevê nos próximos dias iniciar um teste de formação para verificar as características dos reservatórios, "com o intuito de estabelecer importantes parâmetros para futuros projetos de produção na região", explica o diretor geral da OGX, Paulo Mendonça.

A sonda Sea Explorer, da Pride International, iniciou as atividades de perfuração no poço OGX-3 no dia 16 de novembro de 2009 e continuará no local até o fim do teste de formação.