OIC: exportação mundial de café cai 9,44% em setembro São Paulo, 29 - A exportação mundial de café teve queda de 9,44% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram embarcadas 6.261.597 sacas de 60 kg, ante 6.913.978 sacas, conforme levantamento divulgado hoje pela Organização Internacional do Café (OIC). No período dos últimos 12 meses (outubro/03 a setembro/04), o resultado é de queda de 0,71% nas exportações globais ante período anterior (outubro/02 a setembro/03): de 88.114.143 sacas para 87.490.246 sacas. Em setembro, conforme a OIC, a exportação de cafés "suaves colombianos" teve forte queda de 39,3%, de 836.875 sacas em 2003 para 508.113 sacas este ano. O embarque de cafés "outros suaves" teve queda de 6,3% no mês, de 1.413.436 sacas para 1.324.145 sacas, enquanto as vendas externas de "naturais brasileiros" caíram 3,2%, de 2.352.701 sacas para 2.276.470 sacas. Quanto à exportação mundial de café robusta em setembro, os dados da OIC mostram que houve queda de 6,8%, de 2.310.966 sacas para 2.152.869 sacas. Na análise por países, a OIC mostra que o Brasil, principal exportador mundial, embarcou 8,1% a menos em setembro, de 2.509.316 sacas para 2.306.576 sacas. O Vietnã, principal exportador de café robusta, registrou no mês aumento de 16,56% nos embarques (de 803.834 sacas para 936.968 sacas). A Colômbia reduziu as exportações em 40,3% ante mesmo mês do ano passado, de 744.334 sacas para 444.030 sacas.