OIC informa que exportação mundial de café cresce 8,6% em outubro São Paulo, 30 - A exportação mundial de café teve elevação de 8,6% em outubro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram embarcadas 7.023.227 sacas de 60 kg, ante 6.465.326 sacas, conforme levantamento divulgado hoje pela Organização Internacional do Café (OIC). Com o resultado de outubro, no período dos últimos 12 meses (novembro/03 a outubro/04), a exportação mundial passou de queda até setembro para aumento de 1,07%. As exportações globais passaram de 87.112.919 sacas em novembro/02 a outubro/03 para 88.048.876 sacas. Em outubro, conforme a OIC, a exportação de cafés "suaves colombianos" teve leve queda de 1,13%, de 994.854 sacas em 2003 para 983.638 sacas este ano. O embarque de cafés "outros suaves" teve aumento de 13,2% no mês, de 1.136.638 sacas para 1.286.508 sacas, enquanto as vendas externas de "naturais brasileiros" subiram 13,77%, de 2.216.603 sacas para 2.521.828 sacas. Quanto à exportação mundial de café robusta em outubro, os dados da OIC mostram que houve crescimento de 5,4%, de 2.117.231 sacas para 2.231.253 sacas. Na análise por países, a OIC mostra que o Brasil, principal exportador mundial, embarcou 6,88% a mais em outubro, de 2.369.554 sacas para 2.532.587 sacas. O Vietnã, principal exportador de café robusta, registrou no mês forte aumento de 41,87% nos embarques (de 772.121 sacas para 1.095.428 sacas). A Colômbia reduziu as exportações em 0,33% ante mesmo mês do ano passado, de 885.462 sacas para 882.560 sacas. A OIC informa, ainda, que ontem os preços do café "suave colombiano" alcançaram 100,47 cents de dólar por libra-peso. Segundo a OIC, a última vez que o preço desse produto superou 100 cents de dólar foi em 21 de julho de 2000. Segundo a OIC, a alta representa aumento de 45,5% desde o início do ano. A média de preço dos cafés "suaves colombianos" na década de 90 foi de 123,51 cents de dólar por libra-peso, enquanto na década de 80 a média foi de 152,02 cents de dólar.