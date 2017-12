OIC informa que exportação mundial de café sobe 4,25% em agosto São Paulo, 30 - A exportação mundial de café teve elevação de 4,25% em agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram embarcadas 6.975.603 sacas de 60 kg, ante 6.690.930 sacas, conforme levantamento divulgado hoje pela Organização Internacional do Café (OIC). No período dos últimos 12 meses (setembro/03 a agosto/04), o resultado é de queda de 0,74% nas exportações globais, ante período anterior (setembro/02 a agosto/03): de 88.741.454 sacas para 88.084.877 sacas. Em agosto, conforme a OIC, a exportação de cafés "suaves colombianos" cresceu 1,95%, de 795.657 sacas em 2003 para 811.180 sacas este ano. O embarque de cafés "outros suaves" ficou praticamente estável com leve elevação de 0,50% no mês, de 1.693.748 sacas para 1.702.272 sacas, enquanto as vendas externas de "naturais brasileiros" subiram 28,15%, de 1.780.057 sacas para 2.281.216 sacas. Quanto à exportação mundial de café robusta em agosto, os dados da OIC mostram que houve queda de 9,93%, de 2.421.468 sacas para 2.180.935 sacas. Na análise por países, a OIC mostra que o Brasil, principal exportador mundial, embarcou 22,64% a mais em agosto, de 1.920.590 sacas para 2.355.348 sacas. O Vietnã, principal exportador de café robusta, registrou no mês recuo de 1,11% nos embarques (de 910.061 sacas para 900.000 sacas). A Colômbia aumentou as exportações em 1,05% ante mesmo mês do ano passado, de 718.719 sacas para 726.260 sacas.