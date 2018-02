OIC vê aumento da produção global de café em 2008/09 A produção mundial de café deverá crescer para entre 123 milhões e 126 milhões de sacas (60 kg) na safra 2008/09, contra uma produção de 116 milhões em 2007/08, estimou nesta terça-feira a Organização Internacional de Café (OIC). A afirmação foi feita no relatório mensal da entidade pelo seu diretor executivo, Néstor Osorio. A previsão da OIC foi realizada após o governo do Brasil, o maior produtor mundial, estimar a sua safra 08/09 entre 41,3 e 44,2 milhões de sacas, na semana passada. Osorio apontou um aumento no consumo mundial de café em 2008 de 123 milhões de sacas para 125 milhões caso a taxa anual de crescimento continue entre 1,5 e 2 por cento. Os preços mundiais do café tiveram uma forte alta recentemente mas, para alguns produtores, o benefício foi reduzido pela desvalorização no dólar, acrescentou. "Uma análise rápida da situação em alguns países exportadores indica que a depreciação do dólar teve um impacto negativo em importantes países produtores como o Brasil, a Colômbia, a Indonésia e em Uganda", avaliou. (Por Nigel Hunt)