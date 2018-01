OIE: questão sanitária será discutida em Florianópolis (SC) OIE: questão sanitária será discutida em Florianópolis (SC) Dois eventos da Organização Internacional de Saúde Animal (OIE) serão realizados em Florianópolis (SC) entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro, informa a Assessoria de Imprensa do Ministério da Agricultura. Na Conferência da Comissão Regional da OIE para as Américas, representantes dos governos e da iniciativa privada discutirão a situação sanitária dos países membros. No segundo evento, a I Conferência Internacional de Laboratórios de Referência e Centros Colaboradores da OIE, serão discutidas as metodologias para análises clínicas.