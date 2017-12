Óleos comestíveis: Bunge adquire companhia russa São Paulo, 29 - A Bunge Limited anunciou hoje, em nota, que comprou a empresa russa Ideal, do setor de óleos comestíveis, por aproximadamente US$ 20 milhões. A companhia é parte da Molinos Internacional, subsidiária da Molinos Rio de la Plata. A aquisição inclui direitos exclusivos sobre a marca Ideal na Rússia e em toda a ex-União Soviética. A Bunge já detém a marca Oleina TM. Segundo o CEO da Bunge Europe, Jean-Louis Gourbin, "a Rússia e seus países vizinhos são uma prioridade estratégica para a empresa devido ao potencial de aumento de consumo no longo prazo". A expectativa do setor é que a aquisição permita à empresa aumentar sua participação no mercado russo de óleos comestíveis. As informações são da Dow Jones.