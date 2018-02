OMC: Brasil e UE devem discutir cotas para frango OMC: Brasil e UE devem discutir cotas para frango O Brasil deve reunir-se 13 de setembro com representantes da União Européia, na Organização Mundial de Comércio (OMC), para tratar das cotas e tarifas extra-cotas que o bloco europeu pretende impor às importações de carne de frango do País. A UE pretende impor tarifas de ? 1.300 por tonelada de carne de frango salgada e de ? 1.024 por tonelada de frango industrializado e de peru por volumes importados além das cotas que serão definidas. As tarifas vão se sobrepor às taxas já incidentes de 15,4% sobre frango salgado, 10,4% sobre frango industrializado e 8,5% sobre peru.