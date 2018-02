O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou nesta sexta-feira que espera que o nível operativo dos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste do país seja de 29,8 por cento ao final de janeiro.

A estimativa é uma redução da expectativa de 31,8 por cento divulgada pelo ONS na semana passada.

Atualmente, o patamar de armazenamento das represas do Sudeste é de 19,45 por cento.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Anna Flávia Rochas)