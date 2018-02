Operação da PF prende donos de frigoríficos em 4 Estados São Paulo, 21 - A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal (RF) deflagraram, na madrugada desta quinta-feira, a Operação Abatedouro, com o objetivo de desarticular um esquema de sonegação fiscal mantido por dois grandes grupos de empresas atuantes no ramo frigorífico e de abate de gado. A ação ocorre nos Estados do Maranhão, Tocantins, Pará e São Paulo, para o cumprimento de 23 mandados de busca e nove mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça Federal de Imperatriz, no Maranhão. Além da sonegação, estão sendo apurados os delitos de formação de quadrilha, falsidade ideológica e uso de documento falso. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Imperatriz e Açailândia, no Maranhão; Araguaína, no Tocantins; Eldorado dos Carajás e Altamira, no Pará; e Fernandópolis e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Foram presos João Matioli, diretor do Frigorífico Vale do Tocantins; Roberto Agenor Gonçalves da Silva, proprietário da rede Frigo Stela; José Martins Jales Sobrinho, responsável pela rede de estabelecimentos Hipercarnes; Antonio Durão, contador; Fábio Almeida da Silva, responsável pela empresa F.A. Da Silva Comércio de Carnes Ltda; Ulisses Vieira Coutinho e Érika Lira Chaves dos Santos, procuradores da empresa I.T.Z. Comercial de Alimentos Ltda. A operação também apreendeu diversos computadores, contratos sociais, procurações e documentos diversos, relacionados aos fatos em apuração. Participaram da operação 133 policiais federais e 51 auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. As informações são da Polícia Federal.