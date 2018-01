Outlook Brazil apresentará projetos para novo mandato de Lula Outlook Brazil apresentará projetos para novo mandato de Lula Começa hoje em São Paulo a conferência ?Outlook Brazil - perspectivas e tendências para o agronegócio?. O evento reunirá entre hoje e amanhã especialistas nas principais commodities produzidas no Brasil, na produção de carne bovina, suína e de aves, além de executivos de bancos, investidores e membros do Ministério da Agricultura, apresentando os projetos para o 2º. mandato do governo Lula.