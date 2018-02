Ovinos: IZ realiza reunião técnica sobre produção intensiva Ovinos: IZ realiza reunião técnica sobre produção intensiva A 10º Reunião Técnica sobre Produção Intensiva de Ovinos, promovida pelo Instituto de Zootecnia (IZ), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, será realizado no dia 17 de agosto no município de Nova Odessa e apresentará a técnicos e produtores aspectos sobre a estrutura de produção, técnicas criatórias e alimentação. A 10º Reunião Técnica sobre Produção Intensiva de Ovinos, será realizada na Sede do Instituto de Zootecnia, das 8h30 às 16 horas, e a taxa de inscrição é de R$ 50,00. O IZ fica na Rua Heitor Penteado, 56, informações no endereço eletrônico www.iz.sp.gov.br, tel. (19) 3466-9400, ramal 158, ou 3466-9413.