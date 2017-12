Ovos: APA promove congresso em Indaiatuba (SP) Ovos: APA promove congresso em Indaiatuba (SP) A Associação Paulista de Avicultura (APA) promove de hoje a 16 o 4º Congresso de Produção, Comercialização e Consumo de Ovos. O evento será realizado no Vitória Hotel Indaiatuba, Avenida Presidente Vargas, 3041 - Vila Vitória II, Indaiatuba - SP. Informações: (11) 3832-1422. A abertura será às 19 horas. Atualmente a China é a maior produtora mundial de ovos com uma participação de 42%. O Brasil participa deste segmento com menos de 2,1%. A avicultura brasileira de postura - nome dado à atividade de produção de ovos no Brasil - ocupa o sétimo lugar quanto ao volume de ovos produzido mundialmente. O consumo ?per capita? está estimado em 123 unidades, o que coloca o Brasil na 64ª posição no consumo mundial de ovos. A rentabilidade da atividade no ano de 2006 dependerá da produção, das cotações de milho e soja e do alojamento de pintos comerciais.