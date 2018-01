Ovos: apa realiza Congresso em Indaiatuba Ovos: apa realiza Congresso em Indaiatuba A Associação Paulista de Avicultura (APA) realizará o 5º Congresso de Produção, Comercialização e Consumo de Ovos, hoje, amanhã Quinta-feira (15)7, no Vitória Hotel Indaiatuba (SP), que fica na Avenida Presidente Vargas, 3.041, tel. (19) 3801-8009. Na ocasião, a vice-presidente da APA, Silvana Laudanna, apresentará, no dia 14 de março, palestra referente a realidade e perspectivas do ovo no mercado paulista. ?O Estado de São Paulo está num segundo estágio, agora já não é só produzir bem, torna-se fundamental comercializar bem?, ressalta Laudanna. As inscrições podem ser feitas por meio do site: www.apa.com.br. Acompanhe a programação: 13 de março de 2007 19 h - Abertura Oficial 19h30 - Roberto Rodrigues - Coordenador do Centro de Agronegócio da FGV e Presidente do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP. 20h20 - Coquetel de abertura 14 de março de 2007 Painel: Comercialização e Consumo de Ovos: Casos de Sucesso 8h30 às 9h15 - Em Países Latino-Americano - James Abad - Presidente Instituto Latino-Americano do Ovo 9h15 às 10h00 - Êxito Venezuelano - Nagib M Budejen - Presidente da Improhuevo - Venezuela 10h00 às 10h30 - Coffe Break Realidade e Perspectivas 10h30 às 11h00 - Mercado Nacional - Rogério Belzer - Diretor Setor Ovos UBA 11h00 às 11h30 - Mercado Paulista - Silvana P. Laudanna - Vice Presidente APA Debate: 11h30 às 11h40 - Leandro Pinto da Silva - Sócio Proprietário Granja Mantiqueira 11h40 às 11h50 - José Alberto Costa Besser Júnior - Presidente ACEAV 11h50 às 12h00 - Victor Evandro Bertol - Presidente APAVI 12h00 às 12h15 - Debate Geral 12h45 às 14h00 - Almoço 14h00 às 14h30 - Apresentação de dois Trabalhos Científicos 14h30 às 15h30 - Espaço Empresarial Merial - Novo Conceito na Imunização de Poedeiras Comerciais Contra Doença de Gumboro 15h30 às 16h00 - Coffee Break Painel: Alternativas de Comercialização 16h00 às 16h50 - Industrialização - Sérgio Rami - Sohovos 16h50 às 17h30 - Exportação - Ricardo Gonçalves - Presidente Executivo ABEF 17h30 às 18h00 - Debate 20h30 - Jantar de Confraternização 15 de março de 2007 Painel: Nutrição 8h00 às 8h50 - Programas de Gestão de Qualidade em Fabricação de Rações - Flávia Ferreira Castro - Coordenadora técnica SINDIRAÇÕES 8h50 às 9h40 - Controle de Qualidade de Ingredientes e Processos na Produção de Ração - Mário Penz - Nutron Alimentos 9h40 às 10h00 - Debate 10h00 às 10h30 - Coffee Break Painel: Sanidade Avícola - Problemas Respiratórios 10h30 às 11h20 - Fatores Desencadeantes - Nair Katayama Ito - Spave Consultoria 11h20 às 12h10 - Diagnóstico Diferencial - John R. Glisson - Schering Plough 12h10 às 12h30 - Debate 12h30 às 14h00 - Almoço Painel: Segurança Alimentar 14h00 às 14h50 - Fatores Microbiológicos que Comprometem a Qualidade do Ovo na Granja - Paulo Lourenço - Universidade Federal de Uberlândia 14h50 às 15h40 - Fatores Microbiológicos que Comprometem a Qualidade do Ovo no Entreposto - Nelson Kiyoshi Haga - Intervet 15h40 às 16h00 - Debate 16h00 às 16h20 - Coffee Break 16h20 às 17h10 - Situação do Mercado de Grãos Nacional - CONAB - DF 17h10 às 17h30 - Debate 17h30 - Encerramento