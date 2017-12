Grupo Pão de Açúcar faz parceria com a Multiplus para impulsionar vendas

SÃO PAULO - O Grupo Pão de Açúcar fechou parceria que permitirá o resgate de pontos de programas de fidelidade Multiplus por produtos dos supermercados Extra e Pão de Açúcar, em uma tentativa de impulsionar o poder de compra do consumidor diante da recessão econômica, anunciaram as companhias nesta segunda-feira. Os cerca de 14 milhões de clientes do Multiplus poderão transferir pontos para os programas de fidelidade Clube Extra e Pão de Açúcar Mais e trocar por produtos nos supermercados das duas bandeiras. Também haverá a possibilidade de trocar por vouchers de compras nas lojas da Via Varejo (Ponto Frio e Casas Bahia).

Atualmente, a Multiplus já tem parceria com a Cnova, empresa de comércio eletrônico do GPA dona dos sites PontoFrio.com e CasasBahia.com. De acordo com Renato Camargo, gerente de Relacionamento com o Cliente e fidelidade do GPA, em uma segunda etapa, ainda sem data, a parceria também permitirá que os clientes dos programas Clube Extra e Pão de Açúcar Mais acumulem pontos para trocar por produtos nos 425 parceiros da Multiplus."O objetivo é aumentar o poder de compra do cliente em um momento da economia em que o consumidor está buscando vantagens e benefícios", disse Camargo.

O Clube Extra tem 7 milhões de clientes, respondendo por 40 por cento das vendas do supermercado, enquanto o Pão de Açúcar Mais, cerca de 4 milhões, representando 70 por cento das vendas. Clientes de programas fidelidade costumam realizar compras com maior valor médio nos supermercados, segundo Camargo.

Para a Multiplus, a vantagem da parceria será adicionar clientes para resgates de pontos e ampliar sua atuação no mercado de troca de produtos e serviços, mais rentável para a empresa quando comparado à troca de pontos por passagens aéreas. Atualmente, 20 por cento dos pontos resgatados pela Multiplus são produtos e serviços, percentual que deve aumentar nos próximos anos, disse Alexandre Moshe, diretor-executivo de marketing e vendas da Multiplus. "Em mercados maduros, esse percentual é de 25 por cento", disse, completando que o aumento do número de parceiros contribui para o maior "engajamento" dos clientes ao programa de fidelidade.

A parceria está sendo firmada em um momento de dificuldade de vendas no setor supermercadista. Em outubro, as vendas reais dos supermercados do Brasil recuaram 1,56 por cento ante mesmo mês de 2014, como reflexo do aumento do desemprego.