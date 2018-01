Pão de Açúcar segue como maior empresa de varejo do Brasil

SÃO PAULO - O Grupo Pão de Açúcar (GPA) segue com a liderança no ranking das maiores companhias de varejo do Brasil, de acordo com o ranking do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) das 120 maiores empresas do setor. O levantamento leva em conta o faturamento de 2014 das empresas.

O estudo revela que a posição das maiores empresas do segmento de varejo de bens no Brasil não teve alteração no topo da lista no ano passado: o GPA faturou mais de R$ 72,3 bilhões em 2014, seguido no ranking pelo Carrefour, com R$ 37,9 bilhões. O Walmart é o terceiro, com R$ 29,6 bilhões.

O Ibevar destacou que, das 120 empresas participantes do ranking, 84 faturaram acima de R$ 1 bilhão, ante 82 no ranking anterior. Um dado que aponta para a menor concentração no segmento é o que revela que, em 2014, as dez principais empresas do setor responderam por 51% do faturamento, ante 57%, em 2013. Por outro lado, as cinco maiores companhias do ranking eram responsáveis por 40% do faturamento de todo o grupo em 2013, porcentual que avançou para 41% em 2014.

O conjunto das 120 maiores varejistas faturou R$ 424 bilhões no ano passado e, juntas, representaram 30,6% de todo o consumo de bens no Brasil, de acordo com o estudo. Em 2013, o total faturado foi de R$ 379,3 bilhões e 29,8% do total do consumo de bens.

Eficiência. Neste ano, o Ibevar introduziu o Ranking de Eficiência Produtiva, que considera apenas fatores como produção e número de empregados e de lojas, por exemplo. As empresas foram analisadas por segmento de atuação, resultando em quatro rankings quanto aos números de 2014.

Em supermercados, o destaque, novamente, é o GPA, seguido por Carrefour e Makro. Em móveis e eletroeletrônicos, as Lojas Americanas ficaram em primeiro lugar, a Fast Shop em segundo, e a Fujioka em terceiro. Já entre as drogarias e perfumarias, o destaque é O Boticário, seguido por Raia Drogasil e Drogarias DPSP. No segmento de moda e esporte, as Casas Pernambucanas lideram e, em seguida no ranking, aparecem C&A e Renner.

Imagem. Outra dimensão analisada pela primeira vez pelo Ibevar é a projeção de imagem das empresas do varejo, especialmente nas redes sociais. A análise considerou dois milhões de mensagens que citaram as 30 redes com maior faturamento. A lista traz as companhias que foram mais citadas de maneira positiva. O Magazine Luiza ficou em primeiro lugar neste quesito, enquanto a Leo Madeiras apareceu na segunda colocação. O Boticário ficou em terceiro.