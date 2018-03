Paper Excellence, sócia da Eldorado, faz oferta pela Fibria

A gigante Paper Excellence, que negociou no ano passado a compra de uma parte da Eldorado, que pertence à família Batista, fez proposta neste fim de semana para comprar a Fibria, maior companhia de celulose que pertence aos herdeiros do grupo Votorantim.

+ Suzano e Fibria avançam em conversa de fusão, mas preço ainda é empecilho

As conversas se aprofundaram neste fim de semana. A Fibria foi avaliada em R$ 40 bilhões. O montante é acima do valor de mercado da fabricante de celulose, de R$ 37,3 bilhões, considerando a cotação das ações na última sexta-feira. Segundo fontes, os asiáticos querem ter uma fatia relevante, que não é necessariamente o controle. A Fibria tem como acionistas a família Votorantim e o BNDESPar, braço de participações do BNDES.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há quase um mês, a Fibria e a Suzano retomaram conversas para uma fusão, conforme antecipou o Estado. As duas empresas estariam nas discussões finais para assinar contrato. A corrida da Suzano em negociar uma fusão com a sua concorrente foi motivada exatamente pelo apetite já demonstrado da Paper Excellence no negócio. Depois de fazer uma oferta agressiva e desbancar concorrentes para a aquisição da Eldorado, da J&F Investimentos, no ano passado, a empresa já havia sondado a Fibria.

+ Fibria lucrou 34% menos no ano passado

A união da Fibria com Suzano torna a companhia de celulose uma gigante mundial. A Paper Excellence tem bala na agulha para comprar a Fibria e se consolidar no Brasil, tudo o que Suzano quer evitar.

Procurada, a PE não comentou o assunto. Suzano e Fibria não retornaram os pedidos de entrevista.