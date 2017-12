Para Camargo Neto, acordo Mercosul-UE não é prioridade política São Paulo, 30 - O ex-secretário da produção e comercialização do Ministério da Agricultura e especialista em comércio exterior, Pedro de Camargo Neto, avalia que a tendência de fracasso na negociação entre a União Européia (UE) e o Mercosul reflete a falta de vontade política de ambas as partes de fechar um acordo de livre comércio. "Acordos comerciais exigem muita vontade política, pois é preciso enfrentar os perdedores no curto prazo". Ele lembra que um dos estímulos para a negociação entre o bloco sul-americano e a Europa era exatamente a perspectiva de criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Como a negociação da Alca não avançou, também diminuiu o empenho da UE para o acordo com o Mercosul, destaca Camargo Neto. "As prioridades políticas tanto para a Europa quanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos são outras. Não é à toa que essas negociações estão tão conturbadas", diz o analista. Pelas declarações na imprensa e pelas dificuldades nos acordos, Pedro de Camargo Neto acredita que a prioridade na área externa do governo Lula é conseguir uma cadeira para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. "Os acordos comerciais, fora a OMC, não são prioridade para o governo, pelo menos, é o que aparenta". Ele destaca que na negociação da Rodada de Doha na Organização Mundial de Comércio (OMC) dificilmente será possível conseguir algo relevante na área de acesso a mercados. "Acho que o centro da discussão na OMC ficará na questão dos subsídios e apoios ao setor agrícola. Defendo que o Brasil centre fogo nessas questões". Para conseguir novos mercados para seus produtos, o país precisaria negociar acordos de comércio na opinião de Camargo Neto. Mas ele realça que não só o Brasil não colocou os acordos da Alca e com EU no topo das suas prioridades. O outro lado também fez o mesmo. "A Europa está mais preocupada com o alargamento da União Européia e os Estados Unidos com a luta contra o terrorismo e a guerra do Iraque". Um temor de Camargo Neto é de que o Brasil esteja perdendo oportunidades importantes para aumentar sua corrente de comércio. "Como a situação conjuntural é boa, as exportações estão crescendo e o superávit comercial também, o País pode não estar dando o importância devida às estratégias de comércio exterior. Precisamos lembrar que o crescimento que estamos vivendo é sobre uma base muito baixa. A participação do Brasil no fluxo de comércio mundial ainda está muito aquém do seu tamanho". Outra questão, na opinião do especialista, é que o governo Lula pode defender suas posições pró-desenvolvimento mundial e fim da fome por meio de estratégias de comércio. "Acho que o governo brasileiro nunca fez tanto por alguns países africanos quanto no processo em que questionou os subsídios americanos dados aos seus produtores de algodão na OMC", conclui ele.