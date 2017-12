Para lideranças do setor, agricultura caminha para crise Brasília, 15 - A agricultura brasileira está caminhando para uma nova crise, segundo avaliação de diversos líderes do setor que estão reunidos na Câmara dos Deputados para debater os altos custos de produção e os baixos preços dos produtos no mercado. Segundo o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural da Câmara, deputado Leonardo Vilela (PP-GO), a situação dos agricultores se agravou nos últimos meses como a elevação dos custos da produção e queda das cotações. "O cenário de hoje é absolutamente diferente de três meses atrás; o setor está perigosamente entrando num processo de endividamento", alertou o coordenador do seminário traçando um cenário oposto ao que vinha sendo traçado com os bons resultados da agricultura. O presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Marcel Caixeta, disse que poderá haver quebra de safra por conseqüência da queda de renda do produtor e do atraso na liberação do crédito rural. "É preciso que os recursos venham logo antes que seja tarde". Caixeta, que é de Goiás, disse que em seu Estado foram liberados apenas R$ 600 milhões para o custeio quando eram esperados R$ 1,9 bilhão. Segundo Caixeta, de 2003 para cá, os preços dos fertilizantes subiram até 58%, os dos inseticidas até 34% e os dos fungicidas, 12%. No mesmo período, os preços do arroz caíram mais de 10% e o da soja está estagnado. Para comprar um trator, segundo ele, o produtor precisava vender 1.636 sacas de 60 quilos de soja e hoje precisa de 2.343 sacas para obter a mesma máquina. Ele reclama não só da escassez de recurso como dos congelamentos do limite de financiamento por produtor. Neste ano, há R$ 17,7 bilhões para crédito rural, 7,9% superior aos R$ 16,4 bilhões de 2003. Mas segundo a CNA, seriam necessários R$ 56,2 bilhões de crédito oficial. Caixeta disse que é preciso uma presença maior do governo no setor pois os novos instrumentos, como os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Warrant Agropecuário (WA), ainda não estão em operação no mercado.