Para ministro, safra recorde de grãos pode compensar preço menor Brasília, 13 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse que a safra recorde de grãos em 2004/05, em fase de plantio, pode compensar a queda dos preços internacionais de algumas das principais commodities, como soja e milho. "Embora os preços dos grãos estejam em queda, o volume de produção na safra deve compensar esse recuo", afirmou o ministro, ressaltando que as exportações de café, suco de laranja, e açúcar e álcool estão aquecidas. As vendas desses produtos também devem contribuir para manutenção do resultado da balança comercial agrícola em 2005. "É possível que o faturamento externo do setor agrícola no ano que vem não caia", afirmou ele. Rodrigues salientou que os preços internacionais estão em queda, retomando padrões tradicionais. Nos últimos 3 a 4 anos, os preços ficaram muito acima de média histórica.