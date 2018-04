Paraguai falará com Brasil após críticas ao acordo de Itaipu

O chanceler paraguaio, Héctor Lacognata, disse nesta sexta-feira que conversará com o embaixador brasileiro em Assunção sobre as declarações do deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) a respeito do governo do Paraguai.

Parlamentares da oposição brasileira questionaram duramente o acordo sobre a administração da hidrelétrica de Itaipu, que prevê um aumento anual de 240 milhões de dólares para o Paraguai, em receitas pelo pagamento da cessão de energia.

"Vamos conversar hoje com o embaixador brasileiro em nosso país, o embaixador (Eduardo) dos Santos, sobre este tema", disse Lacognata a jornalistas, após ser consultado sobre o assunto.

"No entanto isto não reflete em maneira nenhuma nas boas relações e o bom momento que estão passando as relações bilaterais com o governo e o povo do Brasil", acrescentou.

Segundo publicou o diário paraguaio ABC Color, o deputado Aleluia, que solicitou uma sessão conjunta do Congresso para analisar o documento, qualificou o acordo como "nocivo para os interesses da nação" porque financia "republiquetas populistas".

Aleluia criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por utilizar "a energia elétrica para consolidar chefes de Estado incompetentes", em referência ao presidente paraguaio, Fernando Lugo, afirmou o jornal paraguaio.

Os dois países são sócios na hidrelétrica, uma das mais potentes do mundo com 14 mil megawatts de capacidade, e dividem a energia produzida em partes iguais. Mas o Paraguai utiliza apenas cinco por cento e vende o excendente ao Brasil.

Pelo acordo, o Brasil triplicará o montante pago pela cessão dessa energia --uma taxa anual em torno dos 120 milhões de dólares-- e estabelecerá um mecanismo que permita ao Paraguai comercializar energia de Itaipu de maneira gradual no mercado brasileiro, sem a intermediação da estatal Eletrobrás.

(Reportagem de Mariel Cristaldo)