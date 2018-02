Paraná estima área recorde para a segunda safra de milho O Paraná, maior produtor de milho do Brasil, deve plantar uma área recorde na segunda safra do cereal (safrinha), estimada em 1,6 milhão de hectares, crescimento de 11 por cento na comparação com o ano passado (1,44 milhão de hectares), informou nesta quinta-feira o Departamento de Economia Rural (Deral). O aumento do plantio ocorre em meio a um cenário de preços altos, puxados tanto pelo consumo interno como pelas exportações, segundo o Deral, órgão do governo do Estado. "Estamos precisando de milho no Brasil, e o mundo está precisando também. Os Estados Unidos (principal produtor mundial) devem reduzir a área (de milho) este ano para plantar mais soja", declarou a agrônoma do Deral especialista em milho, Margorete Demarchi, por telefone. O plantio da safrinha de milho já começou no Paraná, atingindo 3,3 por cento da área estimada. Em sua primeira estimativa para a safrinha, o Deral apontou que, em condições normais de tempo, os agricultores paranaenses poderão colher um volume recorde na segunda safra, de até 6,6 milhões de toneladas, batendo marca máxima anterior de 6 milhões de toneladas da safra 2002/03. Na temporada passada, o Paraná colheu 5,46 milhões de toneladas de milho safrinha. Já a produção de milho na primeira safra do Estado (2007/08), cuja colheita se iniciou recentemente, está estimada em 8,82 milhões de toneladas, leve baixa na comparação com a estimativa de dezembro (8,93 milhões). Mesmo assim, se a previsão for confirmada, os paranaenses vão colher mais do que em 06/07, quando a produção foi de 8,6 milhões de toneladas. O aumento de produção de milho no Paraná é importante para responder ao crescimento no consumo interno nacional, embalado por maior demanda dos setores de carnes, além dos negócios de exportação. O Ministério da Agricultura prevê o consumo brasileiro de milho em 44 milhões de toneladas em 07/08, alta de 3,5 milhões de toneladas na comparação com o ano-safra anterior. O Brasil deverá produzir 53,3 milhões de toneladas de milho em 07/08. Segundo a agrônoma, a primeira safra de milho, de modo geral, "vai muito bem", com o tempo favorecendo até o momento. Apenas 30 por cento das lavouras, ainda em floração ou desenvolvimento vegetativo, correm algum risco climático, acrescentou ela. SOJA E TRIGO No caso da soja, somente algumas lavouras precoces já começaram a ser colhidas. Segundo o Deral, 2 por cento da safra está em maturação, 43 por cento em frutificação, 40 por cento em floração e 14 por cento em desenvolvimento vegetativo. "Risco climático tem o que está em floração... ainda há risco de seca e de chuva na colheita", observou outro agrônomo do Deral, Otmar Hubner. O Deral manteve os números da soja na comparação com o levantamento anterior, estimando uma produção de 11,8 milhões de toneladas, contra 11,7 milhões na safra anterior. O Paraná é o segundo produtor de soja do Brasil. Hubner, especialista em soja e trigo, disse que apenas no mês que vêm o departamento terá uma estimativa para o cereal. Ele afirmou que provavelmente a área de trigo aumentará este ano, impulsionada por melhores preços, mesmo diante do aumento da safrinha de milho. "Temos espaço para aumentar trigo e milho safrinha. O produtor pode usar as áreas de aveia e em pouso para plantar trigo", comentou.