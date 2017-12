Paraná vendeu 69% da safra de milho 2003/04 até 18 de outubro São Paulo, 20 - Os agricultores do Paraná venderam 7,7 milhões de toneladas de milho até 18 de outubro, incluindo a safra principal e a safrinha. Ao todo, isso representa 69,11% do total produzido pelo estado, que foi de 11,142 milhões de toneladas. As informações foram divulgadas pelo Deral (Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná). Dados do Deral mostram que o volume de vendas de fixações de produtores foi de 150 mil toneladas no espaço da última semana. Até o dia 11, o volume vendido tinha sido de 7,55 milhões de toneladas, ou 67,76% da produção total. A safra de grãos começa oficialmente em março e se encerra em fevereiro. O mercado acredita que mesmo o Paraná deverá encerrar o período com estoques de passagem. Relatório do Deral também divulgou dados sobre o plantio da safra de verão de milho 2004/05. Até 18 de outubro, 67% foi semeada no estado. Das lavouras plantadas, 1% estão em condições ruins, 8% em condições médias e 91% em boas condições. O Deral também informou que 5% do milho semeado está em germinação, 87% em desenvolvimento vegetativo, 4% em floração e 3% em frutificação.