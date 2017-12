Pearson deve vender participação de 50% na 'The Economist'

O grupo editorial britânico Pearson informou neste sábado, 25, que está em negociações para vender sua fatia de 50% no The Economist Group, editora da revista The Economist.

A mudança vem na esteira do anúncio, pela Pearson, da venda do jornal Financial Times para o japonês Nikkei, nesta semana.

"A Pearson confirma que está em discussões com o Conselho da The Economist e curadores sobre a venda potencial da nossa cota de 50% no grupo", disse a empresa em comunicado.

A Reuters disse nesta sexta-feira que a Pearson poderia vender sua fatia na The Economist, em que é sócia com uma série de famílias ricas e atuais e ex-funcionários, enquanto procura se concentrar no ramo de educação.