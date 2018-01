Pearson planeja cortar 10% da força de trabalho

O grupo britânico Pearson, dono do Grupo Multi no Brasil, lançou um plano de corte de custos e informou que pretende cortar 10% da força de trabalho depois de reduzir sua previsão de ganhos anuais. A empresa disse que subestimou o impacto das pressões sobre suas operações em mercados importantes.

Agora o Pearson espera ter lucro operacional ajustado de 800 milhões de libras (US$ 1,13 bilhão) em 2018, com base na recuperação de seus negócios nos EUA e no Reino Unido. O corte de empregos deverá somar 4 mil. "Nós estamos nos movendo rapidamente para implementar essa reestruturação e estamos planejando concluir a maior parte até metade do ano e todo o plano até o fim do ano", afirmou o grupo em comunicado.

O Pearson comentou que o aumento do emprego e das regulações nos EUA resultaram em uma queda de aproximadamente 10% nas matrículas em educação de alta qualidade, de cerca de 21 milhões no auge em 2010 para cerca de 19 milhões em 2015. Além disso, algumas matrículas no Reino Unido diminuíram e as compras de livros na África do Sul recuaram significativamente.

"Combinados, esses fatores reduziram o lucro operacional do Pearson em aproximadamente 230 milhões de libras em relação ao pico. Nós superestimamos a rapidez com que esses mercados voltariam a níveis sustentáveis de receitas e lucros", informou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Pearson vem reestruturando suas operações e poupou centenas de milhões de dólares nos últimos anos para combater uma desaceleração em mercados maduros e se expandir em economias emergentes, como Brasil e China. No ano passado, o grupo vendeu o jornal Financial Times e também uma fatia de 50% na revista The Economist.

A empresa informou que prevê um lucro operacional ajustado de aproximadamente 720 milhões de libras em 2015 e ganhos por ação ajustados entre 69 pence e 70 pence. A previsão anterior para o lucro por ação era de um valor perto do piso da faixa de 70 pence a 75 pence. O Pearson pretende propor um dividendo final de 34 pence por ação, gerando um dividendo total em 2015 de 52 pence por ação, 2% acima do valor de 2014. (Com informações da Dow Jones Newswires).