Maior grupo de comunicação de capital brasileiro, o ABC, de Nizan Guanaes, vai “engordar” a operação de uma de suas marcas. A Pereira & O’Dell vai incorporar a DM9 Sul e ganhará um novo nome: Pereira & O’Dell São Francisco, em alusão à cidade-sede da agência comandada por PJ Pereira, da qual o grupo brasileiro é sócio. A decisão faz parte de um movimento de reorganização das marcas do grupo. Em março, a DM9 Rio já havia sido incorporada pela Africa.

A nova Pereira & O’Dell no Brasil terá escritórios em São Paulo e Porto Alegre. No entanto, todo o trabalho de atendimento de contas passará a ser concentrado na capital paulista; a unidade gaúcha será transformada em um “hub” de inovação, aproveitando a proximidade com indústrias de tecnologia do Rio Grande do Sul. O novo presidente da Pereira & O’Dell será o gaúcho Marcio Callage, que comandava e era sócio da DM9 Sul. Com essa reorganização, Michel Lent Schwartzman, que estava à frente da Pereira & O’Dell, deixa o ABC.

Do ponto de vista da DM9, o fechamento das duas unidades regionais vem para acabar com potenciais conflitos de interesse com a matriz em São Paulo. “Achávamos que poderíamos atender clientes regionais que fossem do mesmo ramo dos nossos de São Paulo, mas isso não se revelou verdade”, admite Alcir Gomes Leite, copresidente da DM9DDB. Além disso, ao optar por reforçar as operações da Africa (no Rio) e da Pereira & O’Dell (no Rio Grande do Sul), o ABC não precisa mais pagar royalties à Omnicom, que também é sócia da DM9DDB, pelo uso da marca. “Vale lembrar que a DM9 Sul e a DM9 Rio não faziam parte da DDB”, explica Paulo Queiroz, que divide o comando da agência com Leite.

Ao longo dos últimos meses, Alcir Leite se dedicou a diagnosticar e garimpar talentos dentro da DM9 Sul e da Pereira & O’Dell. Uma parte da equipe da agência gaúcha será transferida para São Paulo para reforçar o atendimento das contas. A Pereira & O’Dell, que já detinha as contas de marcas como Fiat, Jeep e Natura, agora vai incorporar Vulcabrás (Olympikus, Azaleia e Dijean), Marisol e Netshoes, que eram atendidas de Porto Alegre. O novo presidente da Pereira & O’Dell, Marcio Callage, já foi diretor de marketing da Vulcabrás. Foi justamente o atendimento dessa conta, trazida pelo ex-executivo, que motivou a abertura da DM9 Sul, em 2011.

Porte

Segundo dados do Ibope Media, três agências do ABC figuraram entre as 20 maiores do País em 2014. A Africa ficou na 7ª posição, com investimentos publicitários estimados em R$ 2,75 bilhões; a DM9DDB foi a 12ª da lista, com R$ 2,19 bilhões; e a Loducca apareceu no 18º lugar, com R$ 1,48 bilhão. Entre os sócios do grupo está o Kinea, braço de investimentos do Itaú.

A união das operações de DM9 Sul e Pereira & O’Dell também faz sentido dentro da estratégia do grupo de abrir espaço para que outros negócios no Rio Grande do Sul possam ganhar espaço para crescer. Ao todo, o grupo ABC detém participações – majoritárias e minoritárias – em 18 companhias, entre agências de publicidade, empresas de relações públicas e de mídia digital. Pelo menos duas delas, a Escala e a Morya, têm receita relevante no Sul do País.

Apesar da crise e da tendência de clientes reduzirem a remuneração de agências – problema enfrentado por quase todo o mercado, segundo fontes ouvidas pelo Estado –, o copresidente da DM9, Paulo Queiroz, afirma que o ABC está olhando oportunidades de mercado. Nos últimos anos, o grupo adquiriu empresas como a CDN, de relações públicas, e a Salve, focada no mercado digital.