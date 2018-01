Pestana comandará JBS na América do Sul

O frigorífico JBS anunciou ontem a contratação do executivo Enéas Pestana, ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar, como presidente da empresa na América do Sul. A chegada de Pestana faz parte de uma reestruturação do quadro de executivos do frigorífico.

Pestana já era próximo da empresa e foi consultor externo. Ele era conselheiro da JBS Foods, empresa que engloba os negócios de marcas como Seara e Doriana. Sua consultoria, a Enéas Pestana & Associados, fechou um contrato com a JBS para fazer uma análise de mercado e de estratégia da empresa há pouco mais de um ano, mas o contrato foi rescindido quando iniciaram as negociações para que Pestana assumisse um cargo de executivo na companhia.

Pestana abriu há cerca de um ano a consultoria que leva seu nome. Desde então, vinha trabalhando em projetos de reestruturação de empresas como Saraiva, Máquina de Vendas e as varejistas controladas pelo Banco BTG – a farmacêutica BR Pharma e a têxtil Leader. Pestana disse que se afastará da consultoria para se dedicar integralmente ao JBS, mas ela seguirá ativa sob o comando dos demais sócios. “O único desafio que me levaria a fazer esse movimento é a JBS. É uma empresa grande, internacionalizada, com valores que eu acredito e que tem uma estratégia desafiante”, disse Pestana ontem, em teleconferência com jornalistas.

Para Wesley Batista, CEO do JBS, a experiência de Pestana no varejo vai adicionar valor ao negócio. “Nós somos fornecedores do varejo. Ele teve a experiência do lado de lá e isso tem um valor imenso”, afirmou.

Pestana é mais um dos executivos de peso que a família Batista, controladora do JBS, atrai para os seus negócios. Em setembro do ano passado, o executivo egípcio Tarek Farahat, que foi presidente da P&G para a América Latina, foi contratado como presidente de Marketing e Inovação da empresa. Quatro anos atrás, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, assumiu a presidência do conselho de administração da holding J&F Investimentos, que reúne as empresas do grupo.

Estrutura global. A JBS informou ontem também a contratação de Russ Colaco (ex-Morgan Stanley) como diretor de Estratégia & Desenvolvimento Corporativo, área criada recentemente pela companhia de alimentos.

O quadro de líderes globais da empresa contempla atualmente Wesley Batista, CEO global da empresa; Tarek Farahat, presidente de Marketing e Inovação; Gilberto Tomazoni, presidente de Operações; Vicent Trius, presidente de Novos Projetos e Russ Colaco.