Petrobras anuncia descoberta de óleo na costa de Angola

Esta é a segunda descoberta anunciada nesse bloco, no qual a estatal Sonangol é a concessionária, com 15 por cento, e a Eni Angola a operadora, com 35 por cento de participação. A Petrobras tem cinco por cento do bloco.

O poço Cabaça Norte-1 foi perfurado em uma profundidade de água de 500 metros e atingiu um total de 2.830 metros. Durante os testes de produção, o poço produziu acima de 6.500 barris de petróleo por dia.

São ainda parceiros do bloco a Fifteen Limited, com 20 por cento; Total, 15 por cento; Falcon Oil Holding Angola AS, 5 por cento e Statoil Angola Block 15/06 com 5 por cento.

A Petrobras está há 30 anos em Angola e opera três blocos exploratórios naquele país (blocos 18/06, 6/06 e 26) e participa, como não-operadora em outros três consórcios (blocos 2/85, 15/06 e 34).

A Petrobras está interessada em pesquisar a existência de petróleo também na camada pré-sal da costa angolana.

A produção, no entanto, ainda é tímida no país africano, de cerca de 2,5 mil barris diários, segundo dados de setembro.

(Por Denise Luna)