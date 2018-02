Petrobras anuncia descoberta de petróleo em Angola

O poço, a cerca de 200 quilômetros ao norte da capital Luanda, produziu petróleo de excelente qualidade, informou a Angop, citando um comunicado das duas empresas.

A Petrobras é a operadora do bloco com participação de 30 por cento. A Sonangol Sinopec International Limited tem 40 por cento, a Sonangol P&P tem 20 por cento, a Germinas 5 por cento e a Falcon Oil os 5 por cento restantes.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse na semana passada que a Petrobras está interessada em desenvolver a exploração de petróleo em águas ultra profundas de Angola, na chamada camada pré-sal.

Angola tem uma formação rochosa subaquática similar à do Brasil, que em 2007 descobriu uma reserva de cerca de 8 bilhões de barris de petróleo no pré-sal do campo de Tupi.